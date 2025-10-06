Rinnovo in casa Napoli la trattativa è già ai dettagli | si attende solo l’annuncio del club!
Il Napoli è pronto a blindare un noto calciatore. Il club azzurro, infatti, ha raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale. Il Napoli di Antonio Conte continua a rinforzarsi, ma non solo attraverso il mercato. La dirigenza azzurra, infatti, avrebbe deciso di avviare la stagione dei rinnovi che avrà come protagonisti tanti calciatori importanti. Tra questi, è presente un nome molto importante che si legherà all’azzurro per i prossimi anni. Rinnovo in arrivo per Ambrosino: accordo raggiunto con il Napoli. C’è e ci sarà Giuseppe Ambrosino nel presente e nel futuro del Napoli. L’attaccante italiano continuerà a vestire la maglia del Napoli anche nelle prossime stagioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: rinnovo - casa
Basket, prima conferma in casa Despar: c'è la firma di Matteo Cattani per il rinnovo
Rinnovo in casa Napoli, blindato un “pupillo” di Conte: manca solo l’annuncio ufficiale del club
Rinnovo in casa Napoli, blindato un “pupillo” di Conte: si attende l’annuncio del club
Importante rinnovo in casa Lecco: il ds Antonio Minadeo ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2027? "A Lecco sto bene, sia a livello personale che professionale", le sue parole. "Sento la fiducia della proprietà, che continuerò a ringra Vai su Facebook
Rinnovo Spinazzola, De Maggio svela: "Vuole vivere a Napoli anche a fine carriera" - Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha aperto la trasmissione RadioGoal con una notizia di mercato: “Spinazzola chiamato da Gattuso in Nazionale è in scadenza ... Segnala tuttonapoli.net
Barido dalla Juve al Napoli, affare fatto: rinnovo rifiutato e blitz di Manna - Il direttore sportivo dei campani si porta a casa l'argentino che in patria è paragonato a Dybala ed è già nel giro delle nazionali giovanili albiceleste ... Si legge su tuttosport.com