Il Napoli è pronto a blindare un noto calciatore. Il club azzurro, infatti, ha raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale. Il Napoli di Antonio Conte continua a rinforzarsi, ma non solo attraverso il mercato. La dirigenza azzurra, infatti, avrebbe deciso di avviare la stagione dei rinnovi che avrà come protagonisti tanti calciatori importanti. Tra questi, è presente un nome molto importante che si legherà all’azzurro per i prossimi anni. Rinnovo in arrivo per Ambrosino: accordo raggiunto con il Napoli. C’è e ci sarà Giuseppe Ambrosino nel presente e nel futuro del Napoli. L’attaccante italiano continuerà a vestire la maglia del Napoli anche nelle prossime stagioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rinnovo in casa Napoli, la trattativa è già ai dettagli: si attende solo l’annuncio del club!