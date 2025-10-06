Rinnovo contratto nazionale dei metalmeccanici Uilm | Serve un aumento salariale dignitoso

Reggiotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Lunedì 6 ottobre a Roma si apre un passaggio cruciale per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, che riguarda circa un milione e mezzo di lavoratori. La nostra posizione è chiara: serve un aumento salariale dignitoso, in grado di tutelare davvero il potere d’acquisto delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rinnovo - contratto

Sanità: Aran, al via 1 ottobre rinnovo contratto medici dirigenti 2022-2024

Rinnovo del contratto integrativo, sarà sciopero alla Lidl anche tra Messina e Milazzo

Lidl, trattative per il rinnovo del contratto integrativo ferme al palo: sciopero in viale Regione

rinnovo contratto nazionale metalmeccaniciContratto metalmeccanici, la trattativa riparte. Lo scoglio? Sempre gli aumenti - A sedici mesi dalla scadenza del vecchio accordo, dopo una prima trattativa naufragata a novembre dello scorso anno e 40 ore di sciopero, riparte il negoziato per il rinnovo ... Secondo ilfattoquotidiano.it

rinnovo contratto nazionale metalmeccaniciAumenti salariali in arrivo per i metalmeccanici: nuove prospettive nel settore auto - Storico accordo per i metalmeccanici italiani: aumenti salariali significativi nel settore industriale e motoristico. Come scrive leonardo.it

Cerca Video su questo argomento: Rinnovo Contratto Nazionale Metalmeccanici