Rinderknech batte il numero 3 ATP a Shanghai ma non è felice | È tutto inutile se perdo la prossima
Il tennista francese è riuscito a battere Alexander Zverev. Rinderknech grazie a questo successo si è qualificato per gli ottavi del 1000 di Shanghai, affronterà Lehecka. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: rinderknech - batte
ATP Gstaad 2025: Francesco Passaro alza il volume e batte Rinderknech
Us Open: Alcaraz batte Rinderknech e accede ai quarti
IL FULMINE COLPISCE DUE VOLTE: RINDERKNECH BATTE ANCORA ZVEREV ? La storia si ripete! Dopo il successo ottenuto in cinque set a Wimbledon, il francese sconfigge nuovamente il n°3 del mondo, volando agli ottavi a Shanghai, dove troverà Jirí - X Vai su X
Sinner vince contro Rinderknech in tre set (6-4, 6-3 7-5), ora sfiderà Gasquet al secondo turno - Jannik sfiderà a Parigi Arthur Rinderknech, tennista francese numero 72 al mondo. Riporta ilmessaggero.it
DIRETTA/ Sinner Rinderknech (risultato 6-4; 6-3; 7-5): Jannik in tre set! (Roland Garros 2025, 25 maggio) - Per seguire la diretta tv di Sinner Rinderknech dovrete essere abbonati alla televisione satellitare perché il Roland Garros 2025 viene trasmesso su Eurosport, per quanto riguarda la diretta streaming ... Come scrive ilsussidiario.net