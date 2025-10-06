Rinasce in Puglia la rete dei Centri di educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile
La Puglia oggi si dota della rete dei Centri di Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile come passaggio strategico nella costruzione di una cultura condivisa della sostenibilità ambientale e sociale a livello territoriale. Sono 36 gli enti pubblici territoriali accreditati, distribuiti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: rinasce - puglia
Faeto rinasce: boom di nascite nel borgo più alto della Puglia
Rinascere al Naturale è lieta di presentare la prima edizione di BOTTEGA FUTURA, progetto realizzato con la concessione del contributo del Consiglio regionale della Puglia per la promozione della parità di genere, nell’ambito dell’Avviso “Futura. La Pugli Vai su Facebook
Educare alla sostenibilità: rinasce in Puglia la rete dei Centri di educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile - Educare alla sostenibilità: rinasce in Puglia la rete dei Centri di educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile ... Riporta ilikepuglia.it
la Regione Puglia investe 3,9 milioni per trasformare 70 Centri in hub sociali di prossimità - La Regione Puglia rafforza il proprio impegno verso le politiche familiari, stanziando 3,9 milioni di euro per potenziare la rete dei Centri per la famiglia. Secondo brindisisera.it