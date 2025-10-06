Rimosso lo striscione Pace dipinto dai bambini della scuola Don Gnocchi

Leccotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei primi giorni di ottobre 2025 un cartellone rosso con la scritta "Pace", realizzato dai bambini di quarta della scuola primaria Don Gnocchi di Inverigo (Como), è stato rimosso dalla recinzione dell'istituto dopo un intervento dell'amministrazione comunale. I piccoli, nove anni appena, avevano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rimosso - striscione

Riccardo Claris, striscione per il tifoso ucciso rimosso in 30 secondi: “Omicidio che si preferisce tenere nell’ombra”

Vercelli, rimosso striscione proPal

Striscione dell'estrema destra in via Emilia Ovest, rimosso dalla Polizia Locale

rimosso striscione pace dipintoStriscione per la pace alle elementari. Il sindaco lo fa rimuovere: «Non è censura» - Vincenzi: «La decisione di non utilizzare la recinzione esterna per tali esposizioni risponde ad un principio di regolamentazione e sic ... Riporta laprovinciadicomo.it

rimosso striscione pace dipintoInverigo, via lo striscione con la scritta «Pace» dalle scuole elementari: rimozione choc del Comune, il dispiacere dei bambini - Alcune mamme hanno deciso di scrivere direttamente al sindaco Francesco Vincenzi (centrodestra), che così si giustifica: il manifesto va rimosso per «motivi di sicurezza» e «per evitare polemiche» ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rimosso Striscione Pace Dipinto