Rimosso lo striscione Pace dipinto dai bambini della scuola Don Gnocchi
Nei primi giorni di ottobre 2025 un cartellone rosso con la scritta "Pace", realizzato dai bambini di quarta della scuola primaria Don Gnocchi di Inverigo (Como), è stato rimosso dalla recinzione dell'istituto dopo un intervento dell'amministrazione comunale. I piccoli, nove anni appena, avevano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: rimosso - striscione
Riccardo Claris, striscione per il tifoso ucciso rimosso in 30 secondi: “Omicidio che si preferisce tenere nell’ombra”
Vercelli, rimosso striscione proPal
Striscione dell'estrema destra in via Emilia Ovest, rimosso dalla Polizia Locale
"Stop alle Ong e priorità agli italiani". Ecco due delle proposte del comitato Remigrazione e Riconquista, autore dello striscione rimosso a Cittanova Vai su Facebook
Inverigo, via lo striscione «Pace» dalle elementari: rimozione choc della polizia, il dispiacere dei bambini - X Vai su X
Striscione per la pace alle elementari. Il sindaco lo fa rimuovere: «Non è censura» - Vincenzi: «La decisione di non utilizzare la recinzione esterna per tali esposizioni risponde ad un principio di regolamentazione e sic ... Riporta laprovinciadicomo.it
Inverigo, via lo striscione con la scritta «Pace» dalle scuole elementari: rimozione choc del Comune, il dispiacere dei bambini - Alcune mamme hanno deciso di scrivere direttamente al sindaco Francesco Vincenzi (centrodestra), che così si giustifica: il manifesto va rimosso per «motivi di sicurezza» e «per evitare polemiche» ... Lo riporta msn.com