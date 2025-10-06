Rimini capitale del turismo con il Ttg e arriva San Gaudenzo | una settimana ricca di appuntamenti

La settimana tra il 6 e il 14 ottobre trasforma Rimini in un palcoscenico che coniuga l'avanguardia del settore turistico internazionale con le tradizioni intorno alla celebrazione del Patrono San Gaudenzo: un programma che unisce alle fiere internazionali, la cultura, gli spettacoli, lo sport.

Fiera, festa e spettacolo: Rimini vive la sua "ottobrata" tra turismo e cultura - Dal 6 al 14 ottobre la città celebra San Gaudenzo tra appuntamenti fieristici, mostre, concerti e tradizioni popolari

