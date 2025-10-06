Rigore Pulisic Bergonzi spiega | Alla fine è stato meglio che l’americano abbia sbagliato e vi spiego il motivo Ricostruzione chiara sul contestato episodio di Juve Milan

Rigore Pulisic, Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha commentato la decisione di assegnare il penalty per il presunto fallo di Kelly su Gimenez. L’episodio del calcio di rigore concesso al Milan continua a far discutere dopo lo 0-0 tra la Juve e i rossoneri. A fornire un’analisi tecnica dettagliata e in controtendenza rispetto alla decisione del campo è stato l’ex arbitro Mauro Bergonzi, intervenuto durante la storica trasmissione La Domenica Sportiva. Secondo la sua lettura, il fischio del direttore di gara Marco Guida è stato un errore, e l’errore dal dischetto di Pulisic ha di fatto evitato polemiche ben più aspre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

