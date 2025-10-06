Rigore Pulisic Bergonzi spiega | Alla fine è stato meglio che l’americano abbia sbagliato e vi spiego il motivo Ricostruzione chiara sul contestato episodio di Juve Milan
Rigore Pulisic, Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha commentato la decisione di assegnare il penalty per il presunto fallo di Kelly su Gimenez. L’episodio del calcio di rigore concesso al Milan continua a far discutere dopo lo 0-0 tra la Juve e i rossoneri. A fornire un’analisi tecnica dettagliata e in controtendenza rispetto alla decisione del campo è stato l’ex arbitro Mauro Bergonzi, intervenuto durante la storica trasmissione La Domenica Sportiva. Secondo la sua lettura, il fischio del direttore di gara Marco Guida è stato un errore, e l’errore dal dischetto di Pulisic ha di fatto evitato polemiche ben più aspre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: rigore - pulisic
Juventus Milan 0-0 LIVE: Pulisic fallisce il rigore
Juve Milan 0-0 LIVE: Pulisic sbaglia il rigore!!
Serie A, Juventus-Milan 0-0: Pulisic sbaglia il rigore! | LIVE News
?#Pulisic e l’avviso di #Allegri: perché un rigore non si calcia di piatto? ?Quattro lezioni per capire come tirare dal dischetto - X Vai su X
Rigore Pulisic Il clamoroso retroscena con Allegri Vai su Facebook
Bergonzi: "Gimenez accentua la caduta, non è fallo da rigore quello di Kelly. Un bene che Pulisic l'abbia sbagliato" - Nel corso de La Domenica Sportiva, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato l'episodio tra Kelly e Gimenez che ha portato al calcio di rigore assegnato al Milan da Guida e poi sbagliato ... tuttojuve.com scrive
Allegri non guarda il rigore di Pulisic e resta stupito: “Gliel’avevo detto di non tirare così” - Simpatico siparietto tra Allegri e Landucci dopo il rigore mandato alto da Pulisic che poteva regalare il vantaggio al Milan contro la Juve ... Come scrive fanpage.it