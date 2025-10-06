Rifornimento di carburante con carte clonate | arrestato in flagranza mentre tenta la fuga

Furto aggravato continuato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. I carabinieri del Nor- sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza di reato un incensurato, classe '86, originario di Mondragone, in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it