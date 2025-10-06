ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Governo Meloni sta valutando una revisione del meccanismo di calcolo dell’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente necessario per accedere a molte prestazioni sociali. L’obiettivo è duplice: evitare sovrapposizioni tra bonus e agevolazioni e, allo stesso tempo, ampliare la platea dei beneficiari, oggi spesso limitata a fasce troppo ristrette. I numeri dell’assegno unico. Tra gennaio e luglio 2025, le famiglie italiane hanno ricevuto assegni per 11,5 miliardi di euro. A questi si aggiungono i 19,9 miliardi del 2024, i 18,2 miliardi del 2023 e i 13,2 miliardi del 2022. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Riforma Isee: le ipotesi del Governo Meloni