Rifiuti smaltimento illecito verso la Turchia | 32enne arrestato a Napoli

Lapresse.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Napoli hanno bloccato una spedizione illegale di circa 370 tonnellate di rifiuti diretti in Turchia, arrestando un 32enne di San Giuseppe Vesuviano (NA), legale rappresentante della società coinvolta. Il sequestro è scattato nel corso di un’ispezione mirata a verificare la regolarità delle spedizioni transfrontaliere di rottami ferrosi prodotti da un’azienda di Caivano, destinati a un’acciaieria di Izmir (Smirne), ufficialmente come materiale per fusione in altoforno. Durante i controlli, eseguiti con il supporto dell’Arpa Campania, i militari hanno accertato che i rottami erano in realtà frammisti a rifiuti solidi urbani e pericolosi – tra cui filtri olio, batterie esauste, legno, gomma, schede elettroniche e residui meccanici di veicoli non bonificati – e accompagnati da documentazione falsa che attestava inesistenti attività di recupero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - smaltimento

