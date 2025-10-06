Rifiuti pericolosi da Caivano verso la Turchia 370 tonnellate sequestrate dai carabinieri
Rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento illecito a Smirne, in Turchia: sequestrate 370 tonnellate, denunciato un 32enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - pericolosi
Faenza, chiede 500mila euro di fondi Pnrr per il fotovoltaico, ma l'area è piena di rifiuti pericolosi e il contributo viene revocato
Fondi PNRR e rifiuti pericolosi: sequestrata area florovivaistica a Faenza
