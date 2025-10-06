Rifiuti | il calendario di consegna delle tessere nel quartiere di Porta a Lucca ovest
Pisa, 6 ottobre 2025 – Dopo Pratale e Gagno, parte anche nel quartiere di Porta a Lucca Ovest la sperimentazione per misurare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, con l'obiettivo di arrivare successivamente all'applicazione della tariffazione puntuale attraverso dei cassonetti intelligenti ad accesso controllato con bocca volumetrica. Le tessere saranno consegnate agli iscritti TARI sempre in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 18.30, in tre punti di consegna: via Rindi angolo via Gobetti, via Tino da Camaino accanto alla CAMA e via Falcone angolo via Consani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - calendario
