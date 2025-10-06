Rifiuta il pagamento con il pos | tassista di Milano sospeso per 45 giorni
Milano, 6 ottobre 2025 – Ore 15.05 del 9 aprile, piazzale Principessa Clotilde. Una persona si avvicina al primo taxi in fila al posteggio di fianco all’ingresso del Fatebenefratelli e chiede al conducente di poter salire, premettendo che pagherà con la carta di credito. A quel punto, però, l’autista gli dice di no, rifiutando il pagamento con strumenti elettronici e di conseguenza la corsa. L’episodio è riportato nella determina dirigenziale dell’area Strategie innovative per i trasporti del Comune che ha disposto una severa punizione: 45 giorni di sospensione dal servizio. Per i tecnici della Commissione tecnica disciplinare, che si occupa di tutti i casi di presunte violazioni delle norme nel bacino aeroportuale lombardo, il conducente ha trasgredito due articoli del regolamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
