Rifiuta il pagamento con carta di credito tassista di Milano sospeso per 45 giorni dal servizio | cosa è successo
Il Comune di Milano, negli ultimi mesi, ha preso provvedimenti nei confronti di alcuni tassisti che non hanno rispettato il regolamento. Il primo caso riguarda un autista che ha rifiutato la possibilità di pagare con il pos e, non avendo rispettato il regolamento, è stato sospeso per 45 giorni: ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Osimhen, De Laurentiis rifiuta il pagamento del Galatasaray fino al 2027: l’Al Hilal resta vigile (CorSport)
Nuova truffa POS: se noti questo, rifiuta il pagamento
Compra un giocattolo e il negozio rifiuta il pagamento col Pos: scatta la multa
