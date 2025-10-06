Lasceranno Israele nelle prossime ore gli ultimi attivisti della Global Sumud Flotilla ancora detenuti. Lo ha confermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Partiranno con un volo charter per Atene. Saranno assistiti dalla nostra ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l’Italia». Tra i 170 attivisti ci sono gli ultimi 15 italiani ancora non rilasciati. Nel frattempo, restano da chiarire sia le accuse di abusi ai danni degli attivisti, sia la sorte degli aiuti umanitari trasportati dalle oltre quaranta imbarcazioni bloccate dalla marina israeliana. I maltrattamenti denunciati dagli attivisti della Flotilla. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Rientrano oggi gli ultimi attivisti della Flotilla detenuti in Israele