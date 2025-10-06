Ridley Scott | Hollywood annega nella mediocrità ma i miei film sono sempre molto buoni

Il regista di Alien e Il Gladiatore non teme la concorrenza del cinema contemporaneo che, a suo parere, starebbe 'annegando nella mediocrità'. Ridley Scott non ha problemi a condannare la qualità delle produzioni contemporanee, che lo ha spinto a rifugiarsi nella re-visione del suoi film, a tutt'oggi sempre molto buoni, come spiega lui. Per Scott le produzioni odierne di Hollywood stanno "annegando nella mediocrità" per via della mancanza di voci originali nel cinema. Intervistato dal figlio Luke Scott durante un incontro presso il BFI Southbank di Londra, il regista ha spiegato quanto sia importante per lui guardare molti film e serie TV, soprattutto in vista del casting del suo prossimo progetto, ma al momento avrebbe trovato scadente la qualità dei prodotti visionati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ridley Scott: "Hollywood annega nella mediocrità, ma i miei film sono sempre molto buoni"

In questa notizia si parla di: ridley - scott

Ridley scott e il suo epico film storico che segna la fine di un’era da 462 milioni di dollari

Attore protagonista nei film di ridley scott e guillermo del toro: potrebbe diventare il prossimo bond

Il miglior film di ridley scott che non conosci ma merita attenzione come black hawk down e american gangster

#Cinema | "Exodus - Dei e re" di #RidleyScott Stasera #5ottobre in prima serata su #TV2000 Canale 28 157 Sky Con #ChristianBale, #JoelEdgerton, #SigourneyWeaver, #BenKingsley, #JohnTurturro e #AaronPaul Mosè e Ramses, futuro sovrano Vai su Facebook

Ridley Scott: "Hollywood annega nella mediocrità, ma i miei film sono sempre molto buoni" - Il regista di Alien e Il Gladiatore non teme la concorrenza del cinema contemporaneo che, a suo parere, starebbe 'annegando nella mediocrità'. Da movieplayer.it

Il Gladiatore 2, Joseph Quinn: "Lavorare con Ridley Scott? Come nella vecchia Hollywood" - L'attore ha raccontato il suo lavoro con il grande regista e del suo metodo di lavoro sul set di un grande kolossal Joseph Quinn è rimasto impressionato dalle dimensioni dei set esterni de Il ... Secondo movieplayer.it