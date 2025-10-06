Ridley Scott definisce il cinema di oggi shit e preferisce rivedere i suoi film che sono belli

Ad una recente retrospettiva dedicatagli dal BFI, Ridley Scott, notoriamente senza peli sulla lingua, ha definito una merda il cinema contemporaneo e ha detto che preferisce rivedere i suoi film, che sono belli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ridley Scott definisce il cinema di oggi "shit" e preferisce rivedere i suoi film che sono belli

Ridley Scott dice che il cinema moderno è una ‘mer*a’ - Durante la retrospettiva a lui dedicata dal British Film Institute (BFI), Ridley Scott ha parlato a modo suo del cinema moderno ... Si legge su lascimmiapensa.com

Ridley Scott contro Hollywood: “Affogata nella mediocrità”. E difende i suoi film: “Non invecchiano” - Ridley Scott afferma che la maggior parte dei nuovi film sono "una m***a", quindi riguarda i suoi: "Stiamo annegando nella mediocrità" ... Lo riporta cinematographe.it