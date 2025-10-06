Ridley scott critica la mediocrità di hollywood e preferisce rivedere i suoi film

Ridley Scott critica il panorama cinematografico attuale e riflette sulla sua produzione. Il regista di fama internazionale Ridley Scott si è espresso in modo critico riguardo all’attuale situazione dell’industria cinematografica, evidenziando la prevalenza di contenuti di bassa qualità e la tendenza alla produzione di massa. La sua analisi si concentra sulla crisi di originalità e sulla mediocrità che caratterizzano molti film recenti, offrendo anche uno sguardo sulle sue abitudini di visione personale. le dichiarazioni di ridley scott sul cinema contemporaneo. una critica alla quantità e qualità delle produzioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ridley scott critica la mediocrità di hollywood e preferisce rivedere i suoi film

Ridley Scott dice che il cinema moderno è una ‘mer*a’ - Durante la retrospettiva a lui dedicata dal British Film Institute (BFI), Ridley Scott ha parlato a modo suo del cinema moderno ... Secondo lascimmiapensa.com

Ridley Scott: "Hollywood annega nella mediocrità, ma i miei film sono sempre molto buoni" - Il regista di Alien e Il Gladiatore non teme la concorrenza del cinema contemporaneo che, a suo parere, starebbe 'annegando nella mediocrità'. Scrive movieplayer.it