Richiesta ufficiale alla Uefa | stop a Italia-Israele
Richiesta ufficiale alla UEFA per quanto riguarda Italia-Israele, a quanto pare si scalda la questione in riferimento a tale partita. Quanto sta accadendo a Gaza sta mettendo al centro dell’attenzione Israele. Non parliamo soltanto dello Stato e dei politici israeliani, ma anche di quanto sta accadendo per quanto riguarda lo sport. In molte discipline, infatti, atleti eo squadre israeliani e israeliane stanno riscontrando critiche veramente accese, anche soltanto per quanto riguarda la partecipazione. E anche nel calcio le cose stanno esattamente in questo modo, visto e considerato il fatto che presto verrà disputata la partita Italia-Israele, valida per la qualificazione ai mondiali di calcio del 2026, e sono tanti gli addetti ai lavori che stanno discutendo la sola realizzazione di questo match calcistico. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: richiesta - ufficiale
Dal Bologna al Napoli: è arrivata la richiesta ufficiale, l’annuncio
Montoro, parte la richiesta ufficiale per riconoscere Chicco e Tobino cani di quartiere
"Russo torni a essere lingua ufficiale". La richiesta di Putin
Presentata una richiesta ufficiale per indagare sulla gestione dei rifiuti e del verde pubblico: trasparenza, efficienza e rispetto delle regole al centro dell’iniziativa consiliare Vai su Facebook
Fifa e Uefa: possibile sospensione di Israele dalle competizioni internazionali di calcio - Gli esperti Onu sollecitano Fifa e Uefa a sospendere Israele dal calcio internazionale per gravi violazioni dei diritti umani. Da trend-online.com
Supercoppa: striscione Uefa 'Stop a uccisione bambini e civili' - È il messaggio che la Uefa ha voluto inviare in mondovisione prima dell'inizio della Supercoppa tra PSG e Tottenham, allo stadio Friuli di Udine, in un ... Segnala ansa.it