Richiesta ufficiale alla UEFA per quanto riguarda Italia-Israele, a quanto pare si scalda la questione in riferimento a tale partita. Quanto sta accadendo a Gaza sta mettendo al centro dell’attenzione Israele. Non parliamo soltanto dello Stato e dei politici israeliani, ma anche di quanto sta accadendo per quanto riguarda lo sport. In molte discipline, infatti, atleti eo squadre israeliani e israeliane stanno riscontrando critiche veramente accese, anche soltanto per quanto riguarda la partecipazione. E anche nel calcio le cose stanno esattamente in questo modo, visto e considerato il fatto che presto verrà disputata la partita Italia-Israele, valida per la qualificazione ai mondiali di calcio del 2026, e sono tanti gli addetti ai lavori che stanno discutendo la sola realizzazione di questo match calcistico. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Richiesta ufficiale alla Uefa: stop a Italia-Israele