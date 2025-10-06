Richiamo Conad di piatti dessert bio e compostabili lotto non conforme al contatto con alcuni alimenti

Conad ha richiamato dal commercio un lotto di piatti usa e getta compostabili che non sono adatti al contatto con il cibo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Richiamo Conad di piatti dessert bio e compostabili, lotto "non conforme al contatto con alcuni alimenti"

In questa notizia si parla di: richiamo - conad

Richiamo mozzarelle Granarolo: coinvolti i marchi Penny Market, Conad e Carrefour. I lotti interessati

?Allerta alimentare: richiamati lotti di chiodi di garofano contaminati da pesticidi Il Ministero della Salute segnala il ritiro di prodotti di marchi come Conad, Decò, Selex, Il Gigante e Don Jerez (Eurospin) Il Ministero della Salute ha emanato un richiamo urge Vai su Facebook

Il richiamo dei piatti compostabili Conad - Richiamati piatti dessert compostabili Verso Natura Conad per non conformità, hamburger di cinghiale e formaggella per rischio microbiologico ... Segnala ilfattoalimentare.it

Richiamati piatti di plastica per migrazione di sostanze chimiche - Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore dei piatti di plastica fondi e piani a marchio Rey Natura, dei piatti da dessert a marchio Rey Desserts e dei piatti piani ... Da ilfattoalimentare.it