Richiama un uomo che urina su una vetrina | aggredito consigliere comunale

Ha cercato di fermare un uomo che urinava su una vetrina, ed è stato aggredito. Il consigliere comunale Pac Leniqi si trovava in piazza XX settembre nella notte tra sabato e domenica, con la moglie. Quando ha visto un uomo che, dopo essersi alzato da un tavolino del bar Posta, si è avvicinato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Urina sulla vetrina, un commerciante lo rimprovera e lui lo prende a pugni: «È noto qui in zona, prepariamo una denuncia collettiva» - 45, mentre abbassavo le saracinesche, tre giovani di circa 18, 25 e 30 anni sono usciti dal bar a fianco al mio caf – racconta – il più grande molto alterato, barcollava e non si reggeva in ... Scrive ilgazzettino.it