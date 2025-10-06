Diritti fondamentali dimenticati, democrazie liberali in declino e guerre da tutte le parti. Senza dimenticare l’economia al ribasso, l’empatia sempre più rara e quel senso di gentilezza perso. Il mondo, da quando Donald Trump è diventato il presidente degli Stati Uniti d’America, è diventato un posto peggiore in cui vivere e sopravvivere. Questo, in poche righe, il ragionamento di Richard Gere durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio in onda ogni domenica sera in prima serata su LaNove. Incalzato dal conduttore e da Luciana Littizzetto sulla situazione geopolitica odierna, l’attore americano si lascia andare in un mix di accuse personali, ricostruzione inverosimili e presagi di sventura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Richard Gere attacca Trump da Fazio: ecco l'ultima accusa