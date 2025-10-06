Richard Gere attacca Trump da Fazio | ecco l' ultima accusa
Diritti fondamentali dimenticati, democrazie liberali in declino e guerre da tutte le parti. Senza dimenticare l’economia al ribasso, l’empatia sempre più rara e quel senso di gentilezza perso. Il mondo, da quando Donald Trump è diventato il presidente degli Stati Uniti d’America, è diventato un posto peggiore in cui vivere e sopravvivere. Questo, in poche righe, il ragionamento di Richard Gere durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio in onda ogni domenica sera in prima serata su LaNove. Incalzato dal conduttore e da Luciana Littizzetto sulla situazione geopolitica odierna, l’attore americano si lascia andare in un mix di accuse personali, ricostruzione inverosimili e presagi di sventura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: richard - gere
Homer Gere, primogenito di Richard Gere, debutta come attore accanto a Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford: cortocircuito di nepo baby!
Armani, lo stilista di Hollywood: da Richard Gere a Cate Blanchett, gli abiti delle star che hanno fatto la storia
Giorgio Armani, da American Gigolò con Richard Gere l’ascesa a Hollywood
Richard Gere e il 'fascismo' di Trump: "Strano ma furbo" - X Vai su X
Wanted Cinema. . Richard Gere ci racconta del film “Dalai Lama – La saggezza della felicità”, di cui è produttore esecutivo Al cinema il 6, 7 e 8 ottobre Vai su Facebook
Richard Gere attacca Trump da Fazio: ecco l'ultima accusa - Incalzato dal conduttore e da Luciana Littizzetto sulla situazione geopolitica odierna, l’attore americano si lascia andare in un mix di accuse personali, ricostruzione inverosimili e presagi di svent ... Si legge su msn.com
Richard Gere contro Trump a Che tempo che fa: "Momento buio, democrazia e gentilezza vanno scemando" - L'attore Richard Gere torna ad attaccare Donald Trump: cosa ha detto in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa su Nove ... Riporta virgilio.it