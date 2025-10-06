Ricerca e innovazione in Fvg bandi per 3 milioni di euro

Udinetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato l’apertura del quarto sportello del bando “Pr Fesr 2021–2027 – A1.3.1 Strumento di incentivazione a fondo perduto per la realizzazione di Proof of Concept (Poc)”, con una dotazione di 3 milioni di euro, che si aggiungono ai quasi 14 milioni già. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricerca - innovazione

Innovazione, ricerca, formazione, energia: al via i nuovi bandi del Fesr Sicilia

Salute e clima, la nuova agenda strategica per la ricerca e l’innovazione

Fondazione Polo Nazionale Dimensione Subacquea, la presidente Pinotti: "Centro di eccellenza per ricerca e innovazione"

ricerca innovazione fvg bandiRicerca e innovazione, in Fvg bandi per 3 milioni di euro - La Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato l’apertura del quarto sportello del bando “Pr Fesr 2021–2027 – A1. Come scrive udinetoday.it

ricerca innovazione fvg bandiInnovazione e ricerca: nasce Faber, voucher fino a 10mila euro per le imprese toscane - Un nuovo strumento per favorire il dialogo tra ricerca e impresa e sostenere l’innovazione nel tessuto produttivo locale. Riporta toscanaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Innovazione Fvg Bandi