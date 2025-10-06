Ricerca e innovazione in Fvg bandi per 3 milioni di euro

La Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato l'apertura del quarto sportello del bando "Pr Fesr 2021–2027 – A1.3.1 Strumento di incentivazione a fondo perduto per la realizzazione di Proof of Concept (Poc)", con una dotazione di 3 milioni di euro, che si aggiungono ai quasi 14 milioni già.

In questa notizia si parla di: ricerca - innovazione

