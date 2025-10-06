Revenge porn confermata la condanna per un 56enne
La Corte d’Appello ha confermato la condanna a un anno di reclusione per un uomo di 56 anni, difeso dagli avvocati Alberto Biancardo e Alfonso Laudonia, riconosciuto colpevole del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, noto come revenge porn. L’uomo era stato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
