Revenge porn confermata la condanna per un 56enne

Avellinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Appello ha confermato la condanna a un anno di reclusione per un uomo di 56 anni, difeso dagli avvocati Alberto Biancardo e Alfonso Laudonia, riconosciuto colpevole del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, noto come revenge porn. L’uomo era stato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: revenge - porn

Revenge porn: 823 segnalazioni al Garante della privacy nel 2024. Sono triplicate

Revenge porn, la vittima chiede 50mila euro a La Russa Jr e a Gilardoni

Revenge porn, processo a La Russa Jr: la giovane si costituisce parte civile. Ma prima si discuterà del presunto stupro

Cerca Video su questo argomento: Revenge Porn Confermata Condanna