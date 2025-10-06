Retroscena l’amichevole doveva essere con il Barcellona | ecco perché è saltata

Ilnerazzurro.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe dovuto essere il Barcellona, e non l’Atletico Madrid, l’avversario dell’Inter nella Reconstruction Cup, la partita amichevole in programma venerdì sera a Bengasi, in Libia. Lo rivelano fonti accreditate riportate dall’agenzia Nova, che chiariscono definitivamente i motivi del forfait blaugrana: nessuna questione legata alla sicurezza, bensì un problema di calendario. Le ragioni del ritiro del Barcellona. In un primo momento si era ipotizzato che la rinuncia del club catalano fosse dovuta a preoccupazioni per la stabilità dell’area, ma la realtà è ben diversa. Il Barcellona, infatti, ha deciso di non prendere parte alla gara a causa della sovrapposizione con altri impegni ufficiali: le partite delle giovanili e le convocazioni dei giocatori in Nazionale durante la pausa di ottobre hanno reso impossibile la partecipazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: retroscena - amichevole

Nico Gonzalez Juventus, retroscena a sorpresa da Dortmund dopo l’amichevole col Borussia: ora può restare in bianconero! Cosa è successo

Allenamento Juve, dal torello alle richieste di Tudor: i retroscena della seduta odierna dei bianconeri in vista dell’amichevole in famiglia con un’importante novità – VIDEO

Cerca Video su questo argomento: Retroscena L8217amichevole Doveva Essere