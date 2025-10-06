Retroscena l’amichevole doveva essere con il Barcellona | ecco perché è saltata
Sarebbe dovuto essere il Barcellona, e non l’Atletico Madrid, l’avversario dell’Inter nella Reconstruction Cup, la partita amichevole in programma venerdì sera a Bengasi, in Libia. Lo rivelano fonti accreditate riportate dall’agenzia Nova, che chiariscono definitivamente i motivi del forfait blaugrana: nessuna questione legata alla sicurezza, bensì un problema di calendario. Le ragioni del ritiro del Barcellona. In un primo momento si era ipotizzato che la rinuncia del club catalano fosse dovuta a preoccupazioni per la stabilità dell’area, ma la realtà è ben diversa. Il Barcellona, infatti, ha deciso di non prendere parte alla gara a causa della sovrapposizione con altri impegni ufficiali: le partite delle giovanili e le convocazioni dei giocatori in Nazionale durante la pausa di ottobre hanno reso impossibile la partecipazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: retroscena - amichevole
