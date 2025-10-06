Reti metalliche e rivestimento in fibra di cocco per la stabilizzazione delle scarpate stradali in collina

La messa in sicurezza del territorio non si arresta e prosegue senza sosta su impulso dell'amministrazione comunale di Cesena che, sulla base di un articolato piano di ricostruzione e manutenzione straordinaria, interviene su tutto il territorio colpito dagli eventi alluvionali di maggio 2023.

Cono stati completati nei tempi previsti i lavori sulla strada comunale franata il 16 marzo scorso in contrada Progresso. Cosa è stato fatto? In tre settimane sono stati eseguiti: - consolidato di un tratto di 60 metri di scarpata con soil nailing e reti metalliche; - real

