Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Escándalo” - Rete 4) Inés, donna di 42 anni, decide di farla finita ma viene miracolosamente salvata da un 15enne; nasce una fortissima attrazione fisica e finiscono per fare l’amore. S’instaura una relazione tossica ed è Inés a cercare continuamente il giovane Hugo. Una storia forte, riproposta venerdì in seconda serata su Rete 4, che ha fatto schizzare lo share al 7% medio con picchi dell’8.5% tra l’una e le due di notte (complice anche il traino di “Quarto Grado” in prime time). Pubblico per lo più di donne che probabilmente a quell’ora si sentono più libere di guardare la serie spagnola “Escándalo”, attirate da una trama che si spiega anche con la “digitalizzazione” di massa dei sentimenti che spesso ha qualcosa di morboso ed esibizionistico in sé. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rete 4, il film "scandaloso" che conquista la notte