Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 5 ottobre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento stasera domenica 5 ottobre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 64, 65 e 66 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Samet ha bisogno di un trapianto di rene. La sua famiglia e lo staff dei Sansalan si offrono per un prelievo di sangue per cercare un donatore compatibile. Nuh vuole comprare un anello di fidanzamento per Sevilay, ma Melek lo convince a darle il vecchio anello di Sakine. Tahsin acquista una clinica di fisioterapia per Melek. In occasione del compleanno di Samet, con Sumru, Tahsin, i gemelli e tutto il personale presenti, Nihayet rivela che Bunyamin è il figlio di Samet. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

