Renzi | Italia Viva contribuirà alla nascita di Casa riformista ma non si scioglierà

6 ott 2025

FIRENZE – Italia Viva contribuirà a dare vita a “Casa riformista” e non si scioglierà come partito. Lo ha precisato Matteo Renzi parlando con i giornalisti al termine del suo intervento alla Leopolda. “Senza Italia Viva non c’è ‘Casa riformista’, che è un contenitore dove ci sono Italia Viva, i sindaci e tutti gli altri. Italia Viva rimane come partito”, ha spiegato l’ex premier. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

