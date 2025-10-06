Remo Girone la rivelazione di Michele Placido | Cosa mi aveva confidato

Il cinema italiano ha perso da poco uno dei volti più iconici, soprattutto nell’ultimo ventennio del Novecento. Remo Girone, scomparso all’età di 76 anni nella sua casa di Monte Carlo. Non era uno che amava mettersi in mostra, preferiva parlare col talento, quello che gli riconoscevano tutti, a cominciare da Michele Placido. “Aveva una tecnica attoriale straordinaria ed era giustamente molto pignolo nella preparazione, decisamente più bravo di me”, ammette senza giri di parole l’attore e regista, intervistato dal Corriere della Sera. Un rapporto di lunga data, il loro, cementato dal teatro – Metti una sera a cena – e dalla fiction più iconica della TV italiana, La Piovra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Remo Girone, la rivelazione di Michele Placido: "Cosa mi aveva confidato"

In questa notizia si parla di: remo - girone

Addio Remo Girone, dal teatro alla Piovra

Morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni: deceduto improvvisamente in casa a Monaco

Remo Girone, morto improvvisamente l'attore: aveva 76 anni, era nella sua casa di Monaco. Addio a Tano Cariddi di ?La Piovra?

Il ricordo in lacrime di Remo Girone Vai su Facebook

Creatività Italiana saluta il grande attore Remo Girone - X Vai su X

Michele Placido: «Remo Girone e il tumore? Mi disse che stava poco bene, mi parlò della depressione. Gli avevo proposto un ruolo in una serie» - «Lui aveva una tecnica attoriale straordinaria ed era giustamente molto pignolo nella preparazione, decisamente molto più bravo di me», ... leggo.it scrive

Michele Placido: «Remo Girone mi confidò di essere stato depresso. La sua fortuna? La moglie. Aveva accettato una mia proposta» - «Lui aveva una tecnica attoriale straordinaria ed era giustamente molto pignolo nella preparazione, decisamente molto più bravo di me», ... Scrive msn.com