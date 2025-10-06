Remco Evenepoel si lecca le ferite | Se tutti avessero collaborato saremmo rientrati E’ frustrante

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prova in linea della categoria uomini élite degli Europei 2025 di ciclismo su strada, andata in scena ieri sulle strade transalpine dei dipartimenti Drôme-Ardèche, il belga Remco Evenepoel si è dovuto accontentare della medaglia d’argento alle spalle dello sloveno Tadej Pogacar. Ai microfoni di SpazioCiclismo il belga riconosce la superiorità dello sloveno: “ Sono stato battuto di forza da un corridore che era più forte. Guardando i distacchi penso si veda che siamo abbastanza vicini, poi gli altri sono molto lontani. Tadej ha avuto un’altra giornata straordinaria, io stavo bene e ho provato a fare del mio meglio per batterlo, ma ha mostrato di nuovo perché è il più forte al mondo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

remco evenepoel si lecca le ferite se tutti avessero collaborato saremmo rientrati e8217 frustrante

© Oasport.it - Remco Evenepoel si lecca le ferite: “Se tutti avessero collaborato, saremmo rientrati. E’ frustrante”

In questa notizia si parla di: remco - evenepoel

Remco Evenepoel si stacca a 55 km dal traguardo! Belga in crisi totale al Tour de France, addio sogni di podio

Remco Evenepoel si stacca a 55 km dal traguardo! Belga in crisi totale al Tour de France

Remco Evenepoel si stacca a 55 km dal traguardo! Belga in crisi totale al Tour de France, poi il rientro

Mondiali ciclismo 2025, Evenepoel vince ancora la cronometro maschile. Pogacar 4° - Remco Evenepoel conquista il suo terzo titolo iridato consecutivo a cronomentro con una prova incredibile, vertiginosa, irreale. Riporta sport.sky.it

Evenepoel marziano, Pogacar doppiato e umiliato: crono spaziale del belga ai Mondiali di ciclismo - Remco Evenepoel lo aveva promesso: "non sono mai stato in questa condizione per tutta la stagione". Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Remco Evenepoel Lecca Ferite