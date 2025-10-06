Remco Evenepoel si lecca le ferite | Se tutti avessero collaborato saremmo rientrati E’ frustrante

Nella prova in linea della categoria uomini élite degli Europei 2025 di ciclismo su strada, andata in scena ieri sulle strade transalpine dei dipartimenti Drôme-Ardèche, il belga Remco Evenepoel si è dovuto accontentare della medaglia d’argento alle spalle dello sloveno Tadej Pogacar. Ai microfoni di SpazioCiclismo il belga riconosce la superiorità dello sloveno: “ Sono stato battuto di forza da un corridore che era più forte. Guardando i distacchi penso si veda che siamo abbastanza vicini, poi gli altri sono molto lontani. Tadej ha avuto un’altra giornata straordinaria, io stavo bene e ho provato a fare del mio meglio per batterlo, ma ha mostrato di nuovo perché è il più forte al mondo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

