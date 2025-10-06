Regno Unito | cosa accadrà ai 7,3 miliardi di dollari in Bitcoin sequestrati dal governo?

Il Regno Unito punta a tenersi 7,3 miliardi di dollari in Bitcoin sequestrati, ma una complessa battaglia legale con le vittime cinesi potrebbe durare anni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Regno Unito: cosa accadrà ai 7,3 miliardi di dollari in Bitcoin sequestrati dal governo?

