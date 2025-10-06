Regnanti domina al Trofeo Zanchi | doppietta Hopplà e trionfo di squadra
Matteo Regnanti firma il bis al Trofeo Zanchi e regala al Team Hopplà una giornata da incorniciare. Sul traguardo di Castiglion Fibocchi, il campione toscano élite ha vinto in solitaria, confermandosi padrone della corsa come già nel 2024. Una vittoria costruita con intelligenza tattica e cuore, in una gara dura e selettiva. Dopo una prima parte di corsa animata da una lunga fuga di Stefano Masciarelli (Aran Cucine Vejus), il gruppo si è infiammato sulla salita di Monsoglio, dove si è formato il quintetto decisivo: Regnanti e Manenti (Hopplà), Ceroli e De Laurentis (Aran) e Crescioli (Maltinti). 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: regnanti - domina
