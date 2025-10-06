Regione Siciliana giovani che vincono concorsi rinunciano al posto fisso | troppo pochi 2000 2500 euro lordi di stipendio
«Bisogna sfatare un mito: in questo momento gli stipendi dei regionali in Sicilia non sono molto alti. E noi negli ultimi scorrimenti, sia quest’anno che anche l’anno scorso, abbiamo registrato circa un terzo di rinunce da parte di nostri giovani che avevano vinto i concorsi e che poi hanno rinunciato all’assunzione ». Così l’assessore regionale alla Funzione pubblica in Sicilia « E' successo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
