Regione Campania Accordo integrativo regionale della medicina generale… é stata venduta la fontana di trevi

Senza trasparenza non c’è accordo: in Campania si parla di intese mai viste e foto che valgono più dei documenti. Medici senza Carriere apprende a mezzo stampa, attraverso un comunicato, che una sigla sindacale della medicina generale dichiara di non aver firmato l’accordo integrativo regionale della medicina generale e allo stesso tempo ha iniziato a girare sui gruppi whatsapp dei medici di famiglia una foto che vede ritratti i dirigenti regionali della sanità Campana insieme ad alcuni esponenti di un paio di Organizzazioni sindacali della medicina generale. Ad oggi non c’è alcun documento protocollato pubblico, che attesti che sia stato siglato un accordo integrativo regionale della medicina generale in regione Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it