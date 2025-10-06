Regionali Occhiuto si tiene la Calabria Il governatore riconfermato col 57,6% Tridico è distante di 16 punti
Roma, 6 ottobre 2025 - Si chiudono le urne e un secondo dopo è già chiarissimo che Roberto Occhiuto ha stravinto, distanziando l’avversario di parecchie lunghezze. Venti punti, troppi perché Pasquale Tridico potesse sperare in un recupero: a sera tarda, quando manca poco alla fine dello spoglio, il primo veleggia intorno al 57,6%, mentre il padre del reddito di cittadinanza si ferma intorno al 41%. “Per la prima volta nella storia di questa regione un governatore uscente viene riconfermato e con questo consenso” esulta il vincitore azzurro. “Volevano batterci con la via giudiziaria, lo abbiamo impedito”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: regionali - occhiuto
Elezioni Regionali, sfida Occhiuto-Tridico in Calabria. Il centrodestra pensa a Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia
La Calabria è una grana per il campo largo. E Occhiuto pensa a una sua lista per le regionali
Il risiko delle Regionali. Occhiuto spiazza la destra. Lunedì un nuovo summit
REGIONALI | In Calabria Occhiuto stravince ma affluenza in calo, votano solo 4 su 10. Sconfitto il rivale Tridico, eurodeputato M5s #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/politica/2025/10/06/occhiuto-fa-il-bis-il-centrodestra-stravince-in-calabria_a35eb063-c29d-486 - X Vai su X
Regionali in Calabria, si profila una larga vittoria di Roberto Occhiuto. Secondo i primi exit poll e proiezioni di Opinio Rai, il governatore uscente del centrodestra si avvicina al 60%. Mentre lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, si ferma intorno al 40%. Vai su Facebook
Regionali, Occhiuto si tiene la Calabria. Il governatore riconfermato col 57,6%, Tridico è distante di 16 punti - Tajani esulta: siamo la seconda forza della coalizione. Si legge su quotidiano.net
Elezioni regionali in Calabria: i risultati della sfida. Exit poll: Occhiuto nettamente avanti - La prima rilevazione di Opinio per la Rai dà il governatore uscente in una forbice tra il 63 e il 59 per centro. Segnala ilfoglio.it