Regionali Occhiuto si tiene la Calabria Il governatore riconfermato col 57,6% Tridico è distante di 16 punti

Roma, 6 ottobre 2025 - Si chiudono le urne e un secondo dopo è già chiarissimo che Roberto Occhiuto ha stravinto, distanziando l’avversario di parecchie lunghezze. Venti punti, troppi perché Pasquale Tridico potesse sperare in un recupero: a sera tarda, quando manca poco alla fine dello spoglio, il primo veleggia intorno al 57,6%, mentre il padre del reddito di cittadinanza si ferma intorno al 41%. “Per la prima volta nella storia di questa regione un governatore uscente viene riconfermato e con questo consenso” esulta il vincitore azzurro. “Volevano batterci con la via giudiziaria, lo abbiamo impedito”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

