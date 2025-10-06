Regionali in Calabria Occhiuto verso una vittoria netta | stacca Tridico di quasi 20 punti anche nella prima proiezione – Gli aggiornamenti in diretta
Chiuse le urne in Calabria, dove si è votato per le elezioni regionali, per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. L’affluenza al voto è stata del 43,14% alla chiusura delle urne. Numeri in leggero calo rispetto alla stessa rilevazione per le regionali del 2021, quando alla stessa ora si registrò il 44,36%. Le elezioni calabresi vedono i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra destreggiarsi, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Campania, Puglia e Veneto. I candidati per queste elezioni regionali sono tre: il governatore uscente Roberto Occhiuto, per il centrodestra, sostenuto da 8 liste (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista); l’ europarlamentare M5S ed ex presidente dell’INPS Pasquale Tridico, per il centrosinistra, sostenuto da 6 liste (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa Riformista, Lista Tridico Presidente e Alleanza Verdi e Sinistra) e infine Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare, di cui è leader e presidente. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: regionali - calabria
Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria
Il centrodestra ha vinto le elezioni regionali in Calabria https://linkiesta.it/2025/10/calabria-regionali-elezioni-occhiuto-vittoria/… via @Linkiesta - X Vai su X
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/regionali-calabria-l-affluenza-12-e-537percento-AHUK2i0C Vai su Facebook
Elezioni Regionali in Calabria: Occhiuto in Vantaggio nei Primi Risultati - I primi risultati delle elezioni regionali in Calabria indicano un ampio consenso verso Occhiuto, evidenziando la sua popolarità tra gli elettori. Come scrive notizie.it
REGIONALI CALABRIA: MARSILIO, “CONGRATULAZIONI A OCCHIUTO, PREMIATO IMPEGNO PER CRESCITA TERRITORIO” - ROMA – Il governatore uscente della Calabria Roberto Occhiuto, alla guida della coalizione di centrodestra, verso la riconferma. Da abruzzoweb.it