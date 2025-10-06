Regionali in Calabria Occhiuto subito avanti | negli exit poll è al 59-63 Tridico si ferma al 35-39 – Gli aggiornamenti in diretta
Chiuse le urne in Calabria, dove si è votato per le elezioni regionali, per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. L’affluenza al voto alle 23 di ieri è stata del 29,08%. Numeri in leggero calo rispetto alla stessa rilevazione per le regionali del 2021, quando alla stessa ora si registrò il 30,88%. Le elezioni calabresi vedono i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra destreggiarsi, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Campania, Puglia e Veneto. I candidati per queste elezioni regionali sono tre: il governatore uscente Roberto Occhiuto, per il centrodestra, sostenuto da 8 liste (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista); l’ europarlamentare M5S ed ex presidente dell’INPS Pasquale Tridico, per il centrosinistra, sostenuto da 6 liste (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa Riformista, Lista Tridico Presidente e Alleanza Verdi e Sinistra) e infine Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare, di cui è leader e presidente. 🔗 Leggi su Open.online
Elezioni regionali in Calabria: i risultati della sfida. Exit poll: Occhiuto nettamente avanti. La prima rilevazione di Opino per la Rai dà il governatore uscente in una forbice tra il 63 e il 59%. Tridico tra il 35,5 e il 39,5%. - X Vai su X
Chi è Roberto Occhiuto, rieletto governatore della Calabria dopo le elezioni regionali 2025 - Roberto Occhiuto è stato confermato presidente della Regione Calabria dopo le elezioni regionali del 2025, prevalendo su una coalizione di centrosinistra ... Scrive fanpage.it
Regionali Calabria, Occhiuto a valanga: Tridico staccato. Lo spoglio in diretta - Roberto Occhiuto verso una netta vittoria alle elezioni regionali in Calabria. Lo riporta iltempo.it