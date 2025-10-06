Regionali in Calabria Occhiuto subito avanti | negli exit poll è al 59-63 Tridico si ferma al 35-39 – Gli aggiornamenti in diretta

Open.online | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuse le urne in Calabria, dove si è votato per le elezioni regionali, per scegliere il presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale. L’affluenza al voto alle 23 di ieri è stata del 29,08%. Numeri in leggero calo rispetto alla stessa rilevazione per le regionali del 2021, quando alla stessa ora si registrò il 30,88%. Le elezioni calabresi vedono i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra destreggiarsi, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Campania, Puglia e Veneto. I candidati per queste elezioni regionali sono tre: il governatore uscente Roberto Occhiuto, per il centrodestra, sostenuto da 8 liste (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista); l’ europarlamentare M5S  ed ex presidente dell’INPS  Pasquale Tridico, per il centrosinistra, sostenuto da 6 liste (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa Riformista, Lista Tridico Presidente e Alleanza Verdi e Sinistra) e infine  Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare, di cui è leader e presidente. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - calabria

Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs

Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social

Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria

regionali calabria occhiuto subitoChi è Roberto Occhiuto, rieletto governatore della Calabria dopo le elezioni regionali 2025 - Roberto Occhiuto è stato confermato presidente della Regione Calabria dopo le elezioni regionali del 2025, prevalendo su una coalizione di centrosinistra ... Scrive fanpage.it

regionali calabria occhiuto subitoRegionali Calabria, Occhiuto a valanga: Tridico staccato. Lo spoglio in diretta - Roberto Occhiuto verso una netta vittoria alle elezioni regionali in Calabria. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Calabria Occhiuto Subito