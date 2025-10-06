Regionali in Calabria Occhiuto stravince | Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria Flop del campo largo Tridico si congratula
Il centrodestra si afferma nettamente in Calabria alle elezioni regionali. Secondo l’ultima proiezione, il governatore uscente Roberto Occhiuto stacca notevolmente l’avversario Pasquale Tridico, europarlamentare M5S ed ex presidente dell’Inps, e Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare.. «Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria», ha commentato l’esponente di Forza Italia, che si era dimesso il 31 luglio dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione, annunciando subito la sua ricandidatura. «Ora occorre riappacificare la Regione dopo una campagna elettorale violenta», aggiunge. 🔗 Leggi su Open.online
Regionali in Calabria, diretta dello spoglio. Occhiuto stravince, flop del campo largo - Il candidato del centrosinistra: 'Ho telefonato a ...
Occhiuto fa il bis, il centrodestra stravince in Calabria - Il governatore a caccia del bis Roberto Occhiuto stravince in Calabria con quasi il 60% e l'avversario di centrosinistra Pasquale Tridico si ferma a 18 punti di distacco, senza toccare il 40%.