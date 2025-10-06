Regionali in Calabria Occhiuto stravince | Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria Flop del campo largo Tridico si congratula

Il centrodestra si afferma nettamente in Calabria alle elezioni regionali. Secondo l’ultima proiezione, il governatore uscente Roberto Occhiuto stacca notevolmente l’avversario Pasquale Tridico, europarlamentare M5S ed ex presidente dell’Inps, e Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare.. «Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria», ha commentato l’esponente di Forza Italia, che si era dimesso il 31 luglio dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione, annunciando subito la sua ricandidatura. «Ora occorre riappacificare la Regione dopo una campagna elettorale violenta», aggiunge. 🔗 Leggi su Open.online