Regionali in Calabria Occhiuto riconfermato presidente con un distacco netto | Ora opposizione abbassi i toni Tridico si congratula – Gli aggiornamenti in diretta
Mentre lo spoglio dei voti per le elezioni regionali è ancora in corso, il governatore uscente Roberto Occhiuto, per il centrodestra, sembra avviarsi verso la vittoria definitiva, superando gli altri due candidati, Pasquale Tridico, sostenuto dal centrosinistra, e Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare. L’affluenza al voto è stata del 43,14%, in calo rispetto alla stessa rilevazione per le regionali del 2021, quando alla stessa ora si registrò il 44,36%. Le elezioni calabresi vedono i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra destreggiarsi, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Campania, Puglia e Veneto. 🔗 Leggi su Open.online
Calabria, Occhiuto vince le elezioni: le reazioni dopo il successo alle urne - Occhiuto riconfermato alla guida della Regione con un ampio consenso: il centrodestra rafforza la sua leadership in Calabria dopo le ultime elezioni.
Calabria, Occhiuto batte Tridico e si riprende la regione ma c'è un dato che certifica la sconfitta della politica - Dettaglio provinciale: Catanzaro 45,54%, Reggio Calabria 44,94%, Cosenza 42,21%, Crotone 41,09%, Vibo Valentia