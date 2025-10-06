Regionali in Calabria Occhiuto riconfermato presidente con un distacco netto | Ora opposizione abbassi i toni Tridico si congratula – Gli aggiornamenti in diretta

Mentre lo spoglio dei voti per le elezioni regionali è ancora in corso, il governatore uscente Roberto Occhiuto, per il centrodestra, sembra avviarsi verso la vittoria definitiva, superando gli altri due candidati, Pasquale Tridico, sostenuto dal centrosinistra, e Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare. L’affluenza al voto è stata del 43,14%, in calo rispetto alla stessa rilevazione per le regionali del 2021, quando alla stessa ora si registrò il 44,36%. Le elezioni calabresi vedono i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra destreggiarsi, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Campania, Puglia e Veneto. 🔗 Leggi su Open.online