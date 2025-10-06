regionali in calabria i dolori del campo largo e le conferme del centrodestra

Le elezioni regionali in Calabria, per quanto limitate ad un singolo territorio, hanno da dire qualcosa anche a livello nazionale. In primis mettono in luce che un candidato non piddino presenta al momento più limiti che vantaggi, ragionamento che andrebbe avanzato anche in ottica campana, dove è in campo l’ex presidente della Camera Roberto Fico del M5S. La destrutturazione delle altre componenti dell’opposizione su scala locale sono confermate dai numeri. Panorama che non si è presentato, ad esempio, in Liguria o Emilia Romagna dove c’è stata competizione vera. In secondo luogo la speranza di una buona fetta del campo largo era effettivamente riposta “sull’effetto-piazza”, ovvero su come la mobilitazione per una causa non locale potesse tradursi in un messaggio elettorale diretto al governo. 🔗 Leggi su Formiche.net

