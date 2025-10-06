Regionali in Calabria I dolori del campo largo e le conferme del centrodestra
Le elezioni regionali in Calabria, per quanto limitate ad un singolo territorio, hanno da dire qualcosa anche a livello nazionale. In primis mettono in luce che un candidato non piddino presenta al momento più limiti che vantaggi, ragionamento che andrebbe avanzato anche in ottica campana, dove è in campo l’ex presidente della Camera Roberto Fico del M5S. La destrutturazione delle altre componenti dell’opposizione su scala locale sono confermate dai numeri. Panorama che non si è presentato, ad esempio, in Liguria o Emilia Romagna dove c’è stata competizione vera. In secondo luogo la speranza di una buona fetta del campo largo era effettivamente riposta “sull’effetto-piazza”, ovvero su come la mobilitazione per una causa non locale potesse tradursi in un messaggio elettorale diretto al governo. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: regionali - calabria
Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria
Il centrodestra ha vinto le elezioni regionali in Calabria https://linkiesta.it/2025/10/calabria-regionali-elezioni-occhiuto-vittoria/… via @Linkiesta - X Vai su X
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/regionali-calabria-l-affluenza-12-e-537percento-AHUK2i0C Vai su Facebook
Regionali in Calabria. I dolori del campo largo e le conferme del centrodestra - ragionamento che andrebbe avanzato anche in ottica campana, dove è in campo l’ex presidente della Camera Roberto ... Da formiche.net
Elezioni in Calabria, stravince il centrodestra: nuova batosta per il “campo largo” - Dopo le Marche con Acquaroli, la Calabria conferma il governatore Roberto Occhiuto. Si legge su panorama.it