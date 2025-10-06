Regionali in Calabria flessione in calo Occhiuto punta al bis Tridico sfida da Roma

Urne aperte in Calabria per eleggere il nuovo Presidente della Regione e il Consiglio regionale, con un anno di anticipo sulla scadenza naturale. La tornata elettorale, innescata dalle dimissioni anticipate del governatore uscente Roberto Occhiuto a luglio, vede un testa a testa tra il centrodestra unito, che punta a riconfermare Occhiuto, e una coalizione di centrosinistra e Movimento 5 Stelle che schiera l’europarlamentare Pasquale Tridico. Un terzo candidato, Francesco Toscano, rappresenta l’outsider di Democrazia Sovrana Popolare. I seggi ieri sono rimasti aperti fino alle 23, e oggi dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

regionali calabria flessione caloRegionali: il voto in Calabria, affluenza alle 23 al 29,08%, in calo - Al voto domenica fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Riporta ansa.it

regionali calabria flessione caloRegionali, alle 23:00 affluenza in Calabria al 29,10%, 4 anni fa era al 30,8%. Provincia di Cosenza al 25,17% - Chiusa la prima giornata di votazioni per le elezioni regionali in Calabria. Lo riporta quicosenza.it

