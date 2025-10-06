Regionali in Calabria flessione in calo Occhiuto punta al bis Tridico sfida da Roma
Urne aperte in Calabria per eleggere il nuovo Presidente della Regione e il Consiglio regionale, con un anno di anticipo sulla scadenza naturale. La tornata elettorale, innescata dalle dimissioni anticipate del governatore uscente Roberto Occhiuto a luglio, vede un testa a testa tra il centrodestra unito, che punta a riconfermare Occhiuto, e una coalizione di centrosinistra e Movimento 5 Stelle che schiera l’europarlamentare Pasquale Tridico. Un terzo candidato, Francesco Toscano, rappresenta l’outsider di Democrazia Sovrana Popolare. I seggi ieri sono rimasti aperti fino alle 23, e oggi dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: regionali - calabria
Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria
Regionali in Calabria, a 104 anni al seggio per votare. Ex docente non ha voluto rinunciare al suo diritto a Cosenza #ANSA - X Vai su X
Francesco Toscano, candidato a presidente della Regione Calabria, ha espresso il suo voto alle elezioni regionali Vai su Facebook
Regionali: il voto in Calabria, affluenza alle 23 al 29,08%, in calo - Al voto domenica fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Riporta ansa.it
Regionali, alle 23:00 affluenza in Calabria al 29,10%, 4 anni fa era al 30,8%. Provincia di Cosenza al 25,17% - Chiusa la prima giornata di votazioni per le elezioni regionali in Calabria. Lo riporta quicosenza.it