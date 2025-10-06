Urne aperte in Calabria per eleggere il nuovo Presidente della Regione e il Consiglio regionale, con un anno di anticipo sulla scadenza naturale. La tornata elettorale, innescata dalle dimissioni anticipate del governatore uscente Roberto Occhiuto a luglio, vede un testa a testa tra il centrodestra unito, che punta a riconfermare Occhiuto, e una coalizione di centrosinistra e Movimento 5 Stelle che schiera l’europarlamentare Pasquale Tridico. Un terzo candidato, Francesco Toscano, rappresenta l’outsider di Democrazia Sovrana Popolare. I seggi ieri sono rimasti aperti fino alle 23, e oggi dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Regionali in Calabria, flessione in calo. Occhiuto punta al bis, Tridico sfida da Roma