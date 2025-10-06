Regionali in Calabria 2025 trova i risultati del tuo Comune | la mappa live
Roma, 6 ottobre 2025 – Alle 15 si sono chiuse le urne nelle 2.406 sezioni sparse nelle 5 province della Calabria. Dai risultati del voto uscirà il nuovo presidente della Regione che vede in lizza tre candidati. I candidati alla presidenza sono tre: Roberto Occhiuto, presidente uscente che con le sue dimissioni lo scorso luglio ha aperto alle nuove elezioni. Occhiuto è anche vicesegretario nazionale di Forza Italia e ha ricoperto il ruolo di commissario ad acta per il piano di rientro alla sanità calabrese, candidato per il centrodestra con il sostegno di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, 'Sud chiama Nord' e delle due liste 'Occhiuto presidente' e 'Forza Azzurri'; l'europarlamentare pentastellato, Pasquale Tridico, candidato del 'campo largo', composto da M5s, Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e dalle liste 'Democratici e Progressisti' e 'Tridico presidente'; e Francesco Toscano, a capo della lista 'Democrazia Sovrana e Popolare'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: regionali - calabria
Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria
Elezioni regionali in Calabria: i risultati della sfida. Exit poll: Occhiuto nettamente avanti. La prima rilevazione di Opino per la Rai dà il governatore uscente in una forbice tra il 63 e il 59%. Tridico tra il 35,5 e il 39,5%. - X Vai su X
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/regionali-calabria-l-affluenza-12-e-537percento-AHUK2i0C Vai su Facebook
Regionali in Calabria 2025, trova i risultati del tuo Comune: la mappa live - 406 sezioni in 5 province che porteranno all’elezione del consiglio regionale e del presidente ... Secondo quotidiano.net
Elezioni Regionali Calabria 2025. Lo spoglio con i risultati in tempo reale – DIRETTA - Elezioni Regionali Calabria 2025: in tempo reale lo spoglio di tutte le schede per la scelta del prossimo presidente della regione ... Come scrive quicosenza.it