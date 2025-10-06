Regionali in Calabria 2025 trova i risultati del tuo Comune | la mappa live

Roma, 6 ottobre 2025 – Alle 15 si sono chiuse le urne nelle 2.406 sezioni sparse nelle 5 province della Calabria. Dai risultati del voto uscirà il nuovo presidente della Regione che vede in lizza tre candidati. I candidati alla presidenza sono tre: Roberto Occhiuto, presidente uscente che con le sue dimissioni lo scorso luglio ha aperto alle nuove elezioni. Occhiuto è anche vicesegretario nazionale di Forza Italia e ha ricoperto il ruolo di commissario ad acta per il piano di rientro alla sanità calabrese, candidato per il centrodestra con il sostegno di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, 'Sud chiama Nord' e delle due liste 'Occhiuto presidente' e 'Forza Azzurri'; l'europarlamentare pentastellato, Pasquale Tridico, candidato del 'campo largo', composto da M5s, Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e dalle liste 'Democratici e Progressisti' e 'Tridico presidente'; e Francesco Toscano, a capo della lista 'Democrazia Sovrana e Popolare'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

