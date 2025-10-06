regionali i candidati e i film preferiti giani con benigni tomasi sceglie nuti bundu vota ken loach

Firenze, 6 ottobre 2025 – “Il mio film preferito? Scelgo un autore toscano. Scelgo ‘La vita è bella’ di Benigni. La guarderei insieme al generale Vannacci, che vedo spesso in giro in Toscana ”. La battuta è di Eugenio Giani. Il presidente uscente e gli altri candidati si scatenano quando arriva la domanda curiosa durante il dibattito con La Nazione a Palazzo dei Congressi in vista delle elezioni del 12 e 13 ottobre. “Quale è il vostro film preferito? E con quale avversario politico lo vedreste?”. Una domanda che accende appunto i tre protagonisti del pomeriggio. "Io vorrei un film con un autore toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

