Tempo di lettura: 2 minuti “I risultati che si stanno delineando in Calabria, dopo la vittoria netta nelle Marche, rappresentano un segnale inequivocabile: il centrodestra è una forza competitiva, credibile e vincente in tutto il Paese. La riconferma di Francesco Acquaroli nelle Marche con oltre il 52% e la netta affermazione di Roberto Occhiuto in Calabria testimoniano che, quando si costruisce un’alternativa seria, radicata sul territorio e capace di parlare ai bisogni concreti dei cittadini, gli elettori rispondono con fiducia e partecipazione. Forza Italia, in particolare, si conferma protagonista di questo successo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, D’Agostino: “Dopo la Calabria, ora la sfida in Campania”