Regionali Calabria Tajani | se confermati i dati è un grande successo
Gizzeria (Cz), 6 ott. (askanews) - "Se vengono confermati i dati degli exit-poll si profila un grande successo". Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antono Tajani, arrivando all'Hotel Marechiaro di Gizzeria (Cz), dove si trova il comitato elettorale di Roberto Occhiuto, commentando i dati del primo exit poll sulle elezioni regionali in Calabria, che vedono il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto tra il 59 e il 63%, mentre il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico si fermerebbe tra il 35,5 e il 39,5%. "Un successo di Occhiuto e di FI, si conferma il centrodestra come una forza che raccoglie grandi consensi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
