Regionali Calabria | Roberto Occhiuto riconfermato Presidente con il 58% dei voti

Regionali Calabria: Occhiuto riconfermato con il 58%, Meloni e Salvini esultano per la vittoria del centrodestra. Le Regionali Calabria si sono concluse con una vittoria netta per il presidente uscente Roberto Occhiuto, che ha ottenuto il 58% dei consensi, superando il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico, fermo al 40,9%. Un risultato che segna un momento storico per la regione: mai prima d’ora un governatore era stato riconfermato con un margine così ampio. La tornata elettorale ha visto una partecipazione moderata, ma sufficiente a consolidare il consenso attorno alla figura di Occhiuto, che ha saputo interpretare le esigenze del territorio con uno stile di governo pragmatico e orientato alla risoluzione dei problemi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Regionali Calabria: Roberto Occhiuto riconfermato Presidente con il 58% dei voti

