Regionali Calabria Occhiuto | Risultato clamoroso non era mai successo prima

6 ott 2025

(Adnkronos) – “Un risultato clamoroso. Non era mai successo in Calabria che un presidente uscente venisse riconfermato e, a mia memoria, non è mai successo che venisse eletto con una percentuale così alta”. Così, Roberto Occhiuto, intervistato dall’Adnkronos, commenta il risultato delle Regionali in Calabria. Un esito che, a dire di Occhiuto, giunge al termine . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

