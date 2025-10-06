Regionali Calabria l’abbraccio di Tajani a Occhiuto | Vittoria del centrodestra unito

(Adnkronos) – Applausi e abbraccio al comitato per Roberto Occhiuto, governatore uscente e candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Calabria. In un video diffuso sui social dal segretario di Forza Italia Antonio Tajani, è stata questa la reazione alla prima proiezione che attribuiva al candidato il 58% delle preferenze. Appena il dato è appare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

