Regionali Calabria exit pool clamorosi | Occhiuto trenta punti avanti su Tridico

Secondo il primo exit poll di Opinio-Rai il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha raccolto preferenze tra il 59 e il 63% mentre quello di centrosinistra Pasquale Tridico tra il 35,5 e il 39,5%. Il candidato Francesco Toscano di Democrazia sovrana e popolare raccoglierebbe tra lo 0,5 e il 2,5%. Questi i risultati con una copertura del campione all'82%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

