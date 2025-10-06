Regionali Calabria exit pool clamorosi | Occhiuto trenta punti avanti su Tridico
Secondo il primo exit poll di Opinio-Rai il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha raccolto preferenze tra il 59 e il 63% mentre quello di centrosinistra Pasquale Tridico tra il 35,5 e il 39,5%. Il candidato Francesco Toscano di Democrazia sovrana e popolare raccoglierebbe tra lo 0,5 e il 2,5%. Questi i risultati con una copertura del campione all'82%. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria
